"Często chcieli po prostu spełnić marzenie o lepszym życiu". Niezwykłe losy Fałszywych arystokratów

Najbardziej zafascynowała mnie historia Stanisława Bielskiego, który podawał się za potomka spokrewnionych z Jagiellonami książąt Gedyminowiczów-Bielskich, podczas gdy w rzeczywistości pochodził jedynie z rodziny ziemiańskiej Bielskich herbu Jelita. Pojawił się on pod koniec lat 20. jako nowy amant Harry Cort i z miejsca ogłoszono go jedną z najpiękniejszych twarzy polskiego kina. Kiedy jednak na skutek licznych skandali obyczajowych zaprzepaścił swoją karierę filmową, znalazł zupełnie nowy pomysł na życie. Nawiązał kontakty z przedstawicielami europejskich domów panujących, wmawiał im, że jest pretendentem do polskiego tronu, i – o dziwo – miał całkiem sporo zwolenników. W czasie II wojny światowej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie z kolei opowiadał dziennikarzom niestworzone historie o swojej rodzinie, między innymi twierdził, że jego ojciec został zabity przez Hitlera po tym, jak odmówił objęcia funkcji premiera marionetkowego polskiego rządu. W rzeczywistości jego ojciec, Jan Edward Bielski, zmarł w 1968 roku i do końca życia wstydził się za syna i jego wybryki. Pragnących dowiedzieć się więcej o tej barwnej postaci odsyłam do książki, bo są też w tej historii ciekawe wątki homoerotyczne, matrymonialne i kryminalne.