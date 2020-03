Czas na następczynię Michaliny Wisłockiej. Teraz K.N.Haner rozpala Polki

Przez lata przekaz płynący z otoczenia był jasny: kobieca seksualność nie istnieje. Nieco zamieszania w tej materii narobiła "Sztuka kochania” Wisłockiej, która zapoczątkowała rewolucję seksualną w Polsce, wciąż jednak wiedza o seksie była znikoma. Nic zatem dziwnego, że rósł popyt na literaturę erotyczną i okołoerotyczną.



Mafijne klimaty pojawiają się też w innych książkach autorstwa K.N.Haner, jak choćby w serii o Morfeuszu. Tu mamy kolejną bohaterkę, której charyzma i tupet (a także skłonność do niewłaściwych mężczyzn) warunkują porażkę kolejnych związków. Przeprowadzka do Miami oraz rozpoczęcie pracy w charakterze projektantki wnętrz ma być nowym etapem w jej życiu. Tyle tylko, że rozmowa kwalifikacyjna jest najgorszą z możliwych, zaś potencjalny pracodawca – Adam McKey wydaje się być szefem z piekła rodem.

Zresztą dziewczyna dokładnie mówi, co myśli o nim i jego braku szacunku do rozmówcy, nie przebierając w słowach. Jakie jest jej zdziwienie, kiedy otrzymuje wiadomość, że posadę jednak dostała. Tyle tylko, że można się zastanawiać, czy w grę wchodzą jej kompetencje zawodowe czy raczej noc spędzona z niejakim Morfeuszem.

Tajemniczość powinna stać się drugim imieniem bohaterów K.N.Haner. Do tego stopnia, że Jasona, seksownego rzeźbiarza z książki „Drwal” trudno nawet odnaleźć. Po miłosnym zawodzie mężczyzna wycofuje się z życia towarzyskiego i rezygnując z wszelkich dóbr zaszywa się w wiejskiej chacie. Tu powstają najpiękniejsze rzeźby osiągające zawrotne ceny, choć autor nie jest obecny w mediach, konsekwentnie odmawiając wywiadów. Przynajmniej do momentu, kiedy w jego chacie pojawia się stażystka "New York News”, Samantha. I choć mężczyzna i dla niej początkowo nie jest zbyt miły, to kilkudniowy wspólny pobyt pod jednym dachem, warunkowany rozszalałą pogodą, zmienia wszystko …