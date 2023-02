Córki posłały matkę za kraty. Torturowała i mordowała na ich oczach

Przerażające czyny Shelly Knotek i jej męża Dave'a były wielokrotnie poruszane przez filmowców i dokumentalistów takich programów jak "Nikczemne zbrodnie", "Sins and Secrets" czy "Kobiety, które zabijają". 8 lutego nakładem wydawnictwa Poradnia K ukaże się książka "Nikomu ani słowa", w której Gregg Olsen, autor bestsellerów "New York Timesa", skupił się nie tylko na zbrodniach i ofiarach, ale przede wszystkim na rodzinnych relacjach. Zbadał i szczegółowo opisał to, jakim człowiekiem była Shelly od najmłodszych lat. Bo bez tego trudno zrozumieć jej psychopatyczne działania w dorosłym życiu.