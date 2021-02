"On mnie bił". Córka znanego pisarza nie chce odwołać zarzutów

Pozostali członkowie rodziny we wspólnym oświadczeniu zauważali, że przez siedem lat Galia nie utrzymywała kontaktu z bliskimi. Tym bardziej byli zszokowani zawartymi w jej książce oskarżeniami. Najbliższa rodzina we wspomnieniach Galii widzi jedynie "ziarno prawdy". Ich zdaniem, choć ojciec przed śmiercią wyciągał do córki rękę, ona nie chciała dać mu szansy na odbudowanie relacji i wyjaśnienie nieporozumień.