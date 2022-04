Chorwacka pisarka: "Rosjanie ponoszą za tę wojnę zbiorową odpowiedzialność"

Efekt jest taki, że w Buczy żołnierze rosyjscy zabili - jak czytałam - mężczyznę oraz jego dwa psy, które nie chciały go zostawić. To nie przypadek. Przecież zwierzęta to nie wrogowie, więc po co je zabijać? To strzelanie do psów ma wysłać sygnał: przyszliśmy tu zabić wszystkich i wszystko, zniszczyć wszelkie przejawy życia. Nawet wasze psy.