"Chłopaki z Dubaju". Krysiak podpala lont i pisze o polskich męskich prostytutkach. Oraz ich klientach

Minęły trzy lata. Można by powiedzieć "kurz opadł" po tej pierwszej publikacji, ale nie do końca byłaby to prawda. Do dziś słychać w sieci echa historii o polskich celebrytkach, które jeździły do Dubaju. Historia nie ginie tym bardziej, że nad filmową adaptacją "Dziewczyn z Dubaju" pracują Doda i Maria Sadowska.