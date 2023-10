Chirurg plastyczny o kulisach zawodu w Polsce. "Zawsze odradzałem pacjentom operacje"

Zawsze uważałem za swój sukces, gdy pacjentka rezygnowała z zabiegu. Świadczyło to o sile mojej perswazji. Pamiętam jedną kobietę: bardzo elegancka, świetnie ubrana – przyszła z krzywym nosem. Na szczęście nic nie powiedziałem o jej wyglądzie. Zapytałem standardowo: "W czym mogę pomóc?". A ona na to: "Panie doktorze, mam kompleks od młodych lat. Nie mam piersi…". Okazało się, że nos wcale jej nie przeszkadzał. A gdybym zachował się jak wielu lekarzy, którzy sami mówią, co by pacjentce poprawili, to poza biustem na pewno chciałaby też zoperować nos. Uważam, że namawianie kogoś do operacji jest nieetyczne. Nie można bez wyraźnej potrzeby ingerować w zdrowy, żywy organizm.