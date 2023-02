Był w seminarium, stracił wiarę. "To jest trefny towar"

To nie tak. Wyszedłem z Kościoła i teraz wiem, co to jest przyjaźń, seks czy miłość. O co więc mam być rozżalony? O to, że jestem szczęśliwy? Ale tak mało brakowało, a zostałbym księdzem, wierzącym i nieszczęśliwym do końca życia. Nie każdy musi mieć tyle szczęścia. Chciałbym więc ostrzec młodych ludzi, żeby nie niszczyli sobie przyszłości. Co w tym złego i gdzie tu atak, o który pan pyta? Nie zależy mi na zniszczeniu chrześcijaństwa, tylko na tym, żebym mógł widzieć ludzi szczęśliwymi i wolnymi od religijnych przesądów.