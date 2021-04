Przez lata przeleżał w magazynie. Jest warty miliony dolarów

12 milionów złotych wystarczyłoby na spełnienie wielu marzeń. Czy to ptak? Czy to samolot? Nie to Superman! A ściślej komiks o nim. Okazuje się, że niektórzy nawet większe pieniądze są gotowi zapłacić za zeszyt, który w roku 1938 zapoczątkował słynną serię o superbohaterach.

Action Comics #1 Źródło: comicconnect.com