Był obrażony na Jana Pawła II. "Kompletny brak szacunku"

Choć w sporcie osiągnął wszystko, w tej spowiedzi życia powraca jak bumerang żal do trenera Menottiego, że w 1978 r. nie wybrał go do kadry na mundial. Maradona miał wówczas 18 lat i przed nim były jeszcze niejedne mistrzostwa, ale to te, na których nie był, wspominał kilka razy.