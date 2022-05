Był kretem w Korei Północnej. "Nie byłem nawet blisko prawdy o ich życiu"

- To, co udowodnił nasz film, to że oficjele na sznurku Kim Dzong Ila mogą swobodnie poruszać się po Europie i mają wśród Europejczyków wspólników, którzy pomagają im kręcić biznesy, wspierają ich nielegalne projekty. Pokazujemy w filmie faceta, który przedstawia się jako sympatyk Korei Północnej. Udziela wywiadów o państwie Kima. Jest zapraszany przez biura podróży, by opowiadać o kulturze w Korei Północnej. Wydaje się, że to taki chłopiec na posyłki koreańskich urzędników. A potem pytam go, co on tak naprawdę myśli o Korei Północnej i jej biznesach, a on przyznaje wprost, że jest w stanie załatwić z Koreańczykami fabrykę broni w Ugandzie – mówi Jim.