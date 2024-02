"Burchot": Tajemnicze morderstwo wstrząsnęło miasteczkiem. To był dopiero początek horroru

O czym jest "Burchot"?

Pewnego, wydawać by się mogło spokojnego, dnia w lesie nieopodal niewielkiego miasteczka bezpańskie psy wykopały z płytkiego grobu ciało staruszki. Kobieta była naga i nie miała przy sobie żadnych dokumentów. Sprawę od razu przejął miejscowy policjant - Jacek Burchot, który prywatnie sam boryka się z pewnymi problemami. Było to dla niego o tyle trudne, że do tej pory jego praca polegała na łapaniu drobnych złodziejaszków, odprowadzaniu niegroźnych pijaczków do domów i pilnowaniu spokoju przed remizą, w której akurat odbywała się potańcówka. Nigdy wcześniej nie miał doświadczenia z morderstwem. Mimo to podjął się tego zadania.