Brzoskwinie dla księdza proboszcza

Kontynuacja bestsellerowej "Czekolady".

Vianne Rocher, znana czytelnikom bohaterka "Czekolady" i "Rubinowych czółenek", od lat mieszka z ukochanym Roux i dwiema córkami w Paryżu. Pewnego dnia otrzymuje list, którego autorką jest Armande Voizin, dawno nieżyjąca mieszkanka Lansquenet. Armande prosi w nim swą dawną przyjaciółkę o przyjazd do swego starego domu. Komu potrzebna jest pomoc Vianne? Jak ułożą się jej stosunki z tamtejszą społecznością? Jaką rolę odegra w tym wszystkim proboszcz Reynaud, który kiedyś doprowadził do wyjazdu Vianne z Lansquenet?

Każda strona budzi emocje - znakomita książka!

"Kirkus Review"

Harris cudownie opowiada o życiu w niewielkim francuskim miasteczku. Urocza opowieść pełna codziennej magii.

"Library Journal"

Warto otworzyć się na widoki, zapachy i dźwięki dwustuletniego miasteczka z opowieści Harris. Znakomicie spędzony czas!

„The Washington Post”

Czytelnicy, którzy poznali już Vianne Rocher w "Czekoladzie", z pewnością zainteresują się kontynuacją jej losów. Tym bardziej, że autorka zdecydowała się w znajomej scenografii poruszyć całkiem współczesne problemy. Przyjemna i mądra lektura.

"Publishers Weekly"

Joanne Harris zdobyła międzynarodową sławę w r. 1999 dzięki swojej powieści "Czekolada", która znalazła się na liście finalistów do Whitbread (Costa) Prize. Na jej podstawie został nakręcony nominowany do Oskara film z Juliette Binoche i Johnnym Deppem. Do historii Vianne Rocher autorka powróciła w powieści "Rubinowe czółenka", której akcja rozgrywa się w Paryżu. Joanne Harris opublikowała też wiele innych bestselerowych powieści, z których najnowszą jest "Błękitnooki chłopiec". Jej pasje to: "snucie się, leniuchowanie, paradowanie, brzdąkanie, kuszenie księży i cicha działalność wywrotowa". Gra na gitarze basowej, aktualnie studiuje język wikingów (Olde Norse). Mieszka z mężem i córką w Yorkshire.