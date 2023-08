Brudny sekret. Tego nie zobaczysz na filmach o mieście marzeń

Autorka książki pierwszy raz spotkała się z tymi "lokatorami", szukając mieszkania na wynajem, gdy oglądała lokal z agentką. "Niespodziewanie na samym środku zgrabnego, ustawnego salonu powitał mnie on. Leżący do góry nogami karaluch wielkości kciuka. - To nie karaluch. To karaczan olbrzymi, tak zwany water bug - poprawiła mnie agentka nieruchomości. - Jest kilkakrotnie większy od zwykłego karalucha. Ale to dobra wiadomość. Water bugs nie żyją w mieszkaniach, tylko wpadają przypadkiem".