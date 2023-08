Brak czasu na czytanie? Dzięki tej aplikacji przyswoisz książki w 15 minut zamiast 5 godzin

Co jeszcze? Przede wszystkim mój czas. Książka Briana Tracy’ego liczy około 220 stron, co oznacza, że czytałbym ją mniej więcej 7 godzin, a więc równie dobrze mógłbym ją przeczytać w kilka dni, tydzień lub w kilka tygodni — w zależności od tego, ile wolnego czasu miałbym na to, by pochylić się nad lekturą. Za to "Zaawansowane techniki sprzedaży" Brian Tracy w SkillUp to 11 rozdziałów audio, które łącznie przesłuchałem w 30 minut i to wcale nie gospodarując na to specjalnego czasu, a jadąc autobusem, zmywając i odkurzając. Bardzo ważna informacja — SkillUp działa również offline, więc nie mamy się o co martwić, a do tego świetnie sprawdzi się np. podczas podróży samolotem.