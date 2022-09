Bolszewicki sen Isadory Duncan. Dlaczego słynna tancerka przeprowadziła się do sowieckiej Rosji?

Wielka miłość

Jesienią 1921 roku Isadora spotkała znanego poetę Siergieja Jesienina. Miała wówczas 44 lata, on – 26. Już pierwszego dnia znajomości nie mogli się rozstać i przegadali całą noc. Co prawda ciężko to było nazwać "rozmową". Była to komunikacja na migi – Isadora nie znała rosyjskiego, a Jesienin angielskiego.