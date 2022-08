Ciało jednego z najsłynniejszych kompozytorów zbezczeszczone. Głównym podejrzanym pewien księgowy

Ale to nie koniec tej szalonej historii! Czas pokazał, że to Rosenbaum… przechytrzył byłego pracodawcę. Po latach, na łożu śmierci Joseph wyznał przyjacielowi, iż głowa zwrócona Mikołajowi II nie należała do Haydna. Ta nadal pozostawała w ukryciu. Po odejściu Rosenbauma wędrowała ona z rąk do rąk. W końcu trafiła do Gesellschaft der Musikfreunde, gdzie była prezentowana odwiedzającym. Ostatecznie została złożona do grobu kompozytora w 1954 roku.