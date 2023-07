Bojowy Morawiecki i śpiący Kaczyński. Rusinek wbił szpilę PiS i TVP

Wicepremier nie reaguje także na przedmiotowe potraktowanie uchodźców jako ludzi bezwolnych, których ktoś próbuje "przepchnąć". Odpowiada natomiast, że ta walka to "bój o pokój". To sformułowanie przypomina – ale i przewyższa poetyckim kunsztem – peerelowski slogan "walka o pokój". W obu jednak pobrzmiewa coś niepokojącego: walka jest przeciwieństwem pokoju, a skoro o pokój trzeba walczyć, to znaczy, że czeka nas najpierw wojna, a dopiero potem pokój. Metaforyka militarna powoduje, że pokój nie jest stanem, który można po prostu osiągnąć; trzeba go wywalczyć za pomocą czegoś, co jest pokoju przeciwieństwem. Wojna nie jest czymś, co nam grozi ze strony innych, lecz postulowanym środkiem do pokojowego celu. Jeśli zagrożony jest "spokój i normalność" – powiada wicepremier – "naród […] ma prawo do samoobrony". I ma prawo postawić mur, który będzie, jak się zdaje, niemetaforyczny.