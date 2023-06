Michał Rusinek dla WP: Podsłuchiwanie zostawiam służbom specjalnym. Ja staram się raczej rozmawiać z dziećmi

Przyznam, że tylko raz napisałem uwspółcześnioną wersję klasycznej bajki - o Kopciuszku, a właściwie: Kupciuszku, bo była to dziewczynka, która miała szczególną namiętność do kupowania sobie ciuszków. Częściej i chętniej posługuję się aluzjami do klasycznych bajek, także w przekładach. Uważam, że należy od dziecka przyzwyczajać czytelników i czytelniczki do zabiegów intertekstualnych, od których roi się we współczesnej literaturze dla dorosłych.