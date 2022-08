"Bliżej do tego piekła nie podejdę!". Jasnowidzka krzyknęła z przerażenia

George i Kathy Lutzowie do Amityville wprowadzili się w grudniu 1975 roku podekscytowani perspektywą zapewnienia ładnego domu (pomimo jego tragicznej historii) dla swojej rodziny i firmy. Byli świadomi jego koszmarnej historii, ale przez nią cena była zbyt atrakcyjna, żeby się nie zdecydować. To był duży dom, w dobrej okolicy, z hangarem na łodzie i basenem. Kosztował więcej, niż zakładali, ale nadal mieściło się to w ich budżecie. Był to dom, w którym planowali wychować swoje dzieci i się zestarzeć. Jednak niecały miesiąc po zakupie zostawili go, porzucając wszystkie swoje rzeczy. Kilka miesięcy później zostawili krewnych i przyjaciół i przenieśli się do Kalifornii, by znaleźć się od niego tak daleko, jak to tylko możliwe.