Zabił "na rozkaz diabła". Nawet eksperci byli przerażeni

– Jason był na górze i mówił, że dzisiaj czuł, jak do­tyka go jakaś ręka, i że ta ręka złapała go za kostkę tak, że się potknął. Bestia tu stała i jak Jason mi opowiadał, co się stało, to nagle się wściekła. Powiedział do Jasona "Ty zasrany gówniarzu!", a potem podeszła i zepchnęła go z łóżka, i zrobił sobie krzywdę.