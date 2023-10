Biografia "proroka" jest zakazana w Rosji. "Narodowi zabraliśmy już wszystko"

– Jeśli zamierzają odebrać nam demokrację, to mogą odebrać tylko to, co mamy. Ale skoro niczego nie mamy, to niczego nie można nam zabrać. Narodowi zabraliśmy już wszystko. Nie mamy niczego, co przypomina demokrację. Próbujemy budować demokrację bez samorządności. W pierwszej kolejności musimy zbudować system, w którym ludzie mogliby kierować swoim losem – tak o Rosji Sołżenicyn mówił w 2005 r.