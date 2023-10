"Wpadła" w wieku 19 lat. Wyznanie Britney wzbudziło sensację

Książka "The Woman in Me" wydawnictwa Gallery Books/Simon and Schuster trafi do sprzedaży 24 października (data polskiego wydania nieznana). W serwisie Amazon można ją zamawiać już od kilku miesięcy i jest ona tam absolutnym bestsellerem. Burzliwe życie gwiazdy pop fascynuje miliony fanów z całego świata. A fakt, że w książce mają się znaleźć wcześniej nieujawniane wątki, tylko podgrzewa atmosferę.