"Bilet w jedną stronę do Kabulu". Taka retoryka dała sukces szwedzkiej partii ksenofobicznej

Socjaldemokraci szli do wyborów z hasłem: koniec zysków w szkolnictwie. Większość Szwedów to hasło popiera. Nie wiadomo jednak, co się dalej stanie z tą sprawą, gdy blok prawicowy utworzy rząd. Koncerny, które działają w tzw. sektorze dobrobytu, w tym szkolnictwie, poszły po wyborach w górę na giełdzie - koncern szkolny AcadeMedia aż o 20 procent. To są firmy, które mają wielkie zyski z pieniędzy podatników.