Biali tłumacze rezygnują. Skandal czy przesada?

Zobacz: Nie tylko Elliot Page. Osoby transpłciowe w show-biznesie

"Jesteśmy zszokowani wrzawą wokół naszego zaangażowania w rozpowszechnianie przesłania Amandy Gorman, ale rozumiemy ludzi, którzy czują się zranieni wyborem wydawnictwa" - napisali Rijneveld. "Z radością poświęciliśmy się tłumaczeniu prac Amandy, uważając, że najważniejsze będzie zachowanie siły, tonu i stylu jej dzieł. Jednak zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w stanie myśleć i czuć w ten sposób, podczas gdy wiele osób nie może sobie na to pozwolić. Nadal chcielibyśmy, aby jej pomysły trafiały do ​​jak największej liczby czytelników i otwartych serc ” - wyjaśnili swoją decyzję.

Amanda Gorman zyskała rozgłos po zaprezentowaniu własnego wiersza "The Hill We Climb" podczas styczniowej inauguracji w Bidena. Jej książki: "The Hill We Climb" i przeznaczona dla dzieci "Change Sings" trafiły na szczyty list przebojów, nim zostały wydane.