Bez litości dla prezesa PiS. "Pogrążający się w demencji starzec"

Szczepan Twardoch, podobnie jak wielu innych przedstawicieli świata kultury, aktywnie komentuje to, co po ostatnim wyroku Trybunału Konstytucyjnego dzieje się w Polsce. Choć sam na razie nie uczestniczy w ulicznych protestach, skrupulatnie odnotowuje nowe wydarzenia polityczne.

"Emerytowany zbawca narodu z Żoliborza stracił kontakt z rzeczywistością, to widzimy wszyscy. Zawsze był politykiem paranoicznym, kiedyś ta paranoja mogła przydawać się do konstruowania wyrafinowanych intryg, dziś zawiodła go w miejsce, w którym wczoraj go ujrzeliśmy, w świat, w którym protesty zdradzają objawy 'przygotowania a nawet wyszkolenia', w którym lada dzień może nastąpić koniec polskości i Polaków i w którym wrogowie tejże Polski prowadzają na protesty studentów a także młodzież szkolną" - napisał Twardoch na Facebooku.