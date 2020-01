Batman - Szalona miłość i inne opowieści - Recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Wciąż nie ma polskiego wydania Blu-ray "Batman: The Animated Series". I pewnie już nie będzie. Ale z nagrodą pocieszenia pędzi Egmont. "Szalona miłość i inne opowieści" to obligo dla każdego fana kultowego serialu.

Ogromny sukces "Batman: TAS" z 1992 r. musiał nieźle zaskoczyć szychy z Warner Bros. Coś, co miało być zdyskontowaniem popularności filmu Tima Burtona , szybko urosło do rangi najlepszej ekranizacji komiksu w ogóle. A wszystko dzięki dwóm facetom: producentowi i scenarzyście Paulowi Diniemu oraz rysownikowi Bruce'owi Timmowi.

Ich recepta na sukces była prosta: choć serial z założenia był dla dzieci, to jednocześnie uderzał w mroczniejsze tony. Pojawiła się przemoc, charakterystyczna oprawa była wypadkową kina noir i futuryzmu, wprowadzono też kilka nowych postaci, a część adwersarzy Batmana przeszło gruntowny lifting.

A teraz wyobraźcie sobie, że ci dwaj kolesie zabierają się za tworzenie komiksu. Efekt mógł być tylko jeden. "Szalona miłość i inne opowieści" to kwintesencja serialu, jaki pamiętamy i kochamy.

Tytułowa historia to wprowadzenie do uniwersum zakochanej w Jokerze Harley Quinn. Tak, obecnie najbardziej popularna postać DC narodziła się w komiksie, który później posłużył jego twórcom za kanwę do słynnego odcinka z 1999 r.