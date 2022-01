Bandyta z parciem na szkło. "Nikoś nie był fajną postacią z filmu"

- Rozmawiałem kiedyś z Janem Nowickim. Wspominał o poczuciu humoru Nikosia. Aktorzy, którzy do niego lgnęli, czyli Pazura, Lubaszenko, cała ekipa "Sztosu", wszyscy go znali. Mógł wydawać się sympatycznym gościem. To był człowiek na poziomie, nie dresiarz z siłowni. Aktorzy lubili z nim rozmawiać, imprezować, grać w kasynie. Więc z jednej strony celebrytów ciągnęło do niego, z drugiej strony on sam chciał być celebrytą. To był inny świat. Przestępcy chcieli zadawać się z gwiazdami - mówi w rozmowie z WP Książki Krzysztof Wójcik, autor "Mafii na Wybrzeżu".