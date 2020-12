Autor książki o Morawieckiem wygrał w sądzie. Piątek ujawnił, że wydawca "Do Rzeczy" ma powiązania z Rosją

Tomasz Piątek to dziennikarz i pisarz nominowany do Nagrody Literackiej Nike i Paszportu "Polityki". W 2019 r. ukazała się jego książka "Morawiecki i jego tajemnice", w której pisał m.in. o aferze taśmowej z 2014 r. Na łamach książki Piątek dowodzi, że media wydawane przez Lisieckiego powielają rosyjską propagandę, a on sam ma powiązania ze Wschodem i jednym z tamtejszych oligarchów. "Dziś wygrałem proces o książkę "Morawiecki i jego tajemnice" z Michałem Lisieckim, wydawcą "Wprost" i "Do Rzeczy"' - poinformował na Facebooku dziennikarz.