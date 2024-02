Autor książek dla dzieci był szpiegiem. Doświadczył koszmaru wojny

Wojna i romanse

Harald, obrotny biznesmen, zostawił rodzinie w spadku potężny majątek. W 2021 r. przeliczono, że na obecne warunki finansowe byłoby to ponad 6 mln funtów. Dzięki tym pieniądzom matka Roalda nie musiała wyjeżdżać z Wielkiej Brytanii do rodziny, do Norwegii, a jej dzieci mogły uczęszczać do prywatnych szkół.