Audiobooki dla dzieci i młodzieży. Wartościowa rozrywka w najlepszym wydaniu

Praktycznie wszystkie możliwe badania wykazują, że audiobooki od lat rosną w siłę. Według niektórych opracowań to właśnie audiobooki są na fali wnoszącej w przeciwieństwie do tradycyjnych książek papierowych, ale i ebooków. Jedno jest pewne - książki do słuchania stają się coraz popularniejsze, łatwiej dostępne i dostosowane do potrzeb różnych odbiorców.