Antysemickie wydawnictwo na Targach Książki Historycznej. Ekspert: - To wstyd dla urzędu Prezydenta RP

- Uważam to za skandal, bo to wydawnictwo przekracza granice wolności słowa –kontynuuje Pankowski. - A tymczasem nie dość, że ich działalność pozostaje bezkarna, to jeszcze jest eksponowana na prestiżowych targach. Myślę, że to powinien być problem dla urzędu Prezydenta RP, skoro wykorzystano jego autorytet do promocji targów.