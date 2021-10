Ann O’Delii Diss Debar. Jedna z najbardziej niebezpiecznych kobiet końca XIX w.

Za popełnione zbrodnie Ann została skazana na siedem lat ciężkich robót, Theodore na 15 lat. Ann została zwolniona warunkowo w 1907 r. za dobre sprawowanie i natychmiast wróciła do Ameryki i do swoich oszustw. W Detroit powołała do życia Kościół pod nazwą Mother Elinor, Queen of the House of Israel, po czym uciekła, zabierając ze sobą około 30 tys. dol. w gotówce i biżuterię należące do jej wiernych wyznawców.