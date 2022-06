Anja Rubik pokazała książkę mamie. Miała łzy w oczach

"Ta książka obejmuje wiele aspektów podstawowej edukacji i oferuje rodzicom ramy, które będą mogli dostosować do własnych potrzeb i potrzeb ich dziecka. Wszyscy potrzebujemy wsparcia i miłości. To właśnie czyni nas ludźmi. W roku 2022 nadszedł czas, abyśmy okazywali sobie czułość i szacunek. Właśnie temu ma służyć ta książka: wzmacnianiu rodziców w ich miłości do dzieci, by mogli wspierać je, gdy – delikatne i kruche – przeżywają swoją młodość w ciągle zmieniającym się świecie" - zakończyła Anja.