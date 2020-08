Andrzej Mleczko wypunktował rząd PiS-u. Ma dość pandemii

Andrzej Mleczko na spotkaniu w ASP podczas festiwalu Pol'and'Rock mówił o swoich problemach z władzą . Stwierdził, że w czasach PRL-u komunistyczni politycy przejmowali się tym, co mówią o nich artyści, a dziś "władza zajmuje się tylko tym, żeby utrzymać władzę", co paradoksalnie daje sztuce znacznie większą swobodę.

Opowiedział historię sprzed lat, kiedy redakcja czasopisma "Szpilki" zaalarmowała go, że bohater jednego z jego rysunków jest "niebezpiecznie podobny do komendanta milicji" i że trzeba dorysować mu wąsy.

Mleczko bardzo gwałtownie protestował przeciwko określaniu go "gorszycielem". - W porównaniu z tym, co można zobaczyć w internecie, moje rysunki to przecież, że tak powiem, kaszka z mleczkiem.