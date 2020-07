Szczepan Twardoch broni tęczowych flag LGBT. Krytykuje pedofilię w Kościele

ZOBACZ TAKŻE: Agnieszka Holland o ułaskawieniu pedofila i Polańskim. "Tu nie ma symetrii"

"Podobnie drugi ślub Kurskiego w Łagiewnikach wzbudzić wśród wierzących ból mógł nieco żywszy, ostentacyjnie i z pompą obrazując stosunek dostojników kościoła do głoszonych zasad. Księże kardynale, skoro możnym tego świata unieważnić da się i ćwierć wieku obdarzonego potomstwem małżeństwa, to gdyby tak któryś minister czy tam inny szycha z PiS zechciał poślubić swojego chłopaka, to i może na to by się jakiś sposobik znalazł? Zaprawdę, idzie polski kościół w ślady irlandzkiego wielkimi krokami i na dodatek zupełnie nie jest tego świadom, rozpieszczony trzema dekadami sojuszu tronu z ołtarzem" - czytamy.