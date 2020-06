Allegro blokuje sprzedaż nowej książki Rafała Ziemkiewicza

Ziemkiewicz nierekomendowany

Warto dodać, że "Nigdy więcej" dodało pozycję Ziemkiewicza do listy na podstawie opinii Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, które już w dniu premiery "Chama niezbuntowanego" złożyło zawiadomienie do prokuratury związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych oraz publicznego znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej (art. 256 pt. 2 i art. 257 kk) przez publicystę TVP.

Reakcję wywołał też publikowany w sieci przed premierą książki fragment, w którym Ziemkiewicz nazywa młodych Izraelczyków "maszynami do zabijania". Poza zawiadomieniem do prokuratury Otwarta Rzeczpospolita zaapelowała także do dystrybutorów książki, księgarzy i sprzedawców "o niepromowanie, a jeśli to możliwe –wycofanie ze sprzedaży" książki Ziemkiewicza, do czego Allegro jako jeden z nielicznych się przychyliło.