Alkoholik i nieobliczalny dowódca. Gdy gen. Świerczewski zginął z rąk UPA, został największym bohaterem PRL

A ostrzegano go, że to niebezpieczna droga, że na niej często dochodziło do zasadzek. On się uparł, a wkrótce potem nie żył. I wówczas natychmiast zaczęto tworzyć mit generała walczącego w obronie Polaków z Ukraińską Powstańczą Armią. Przez dekady historycy powtarzali to kłamstwo. Bo Świerczewski nigdy z UPA nie walczył. Znalazł się tu na chwilę i po chwili zginął.