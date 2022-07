Alan Grant nie żyje. Legendarny scenarzysta "Batmana" miał 73 lata

Z początku Grant pisał scenariusze m.in. do "Tarzana", ale wkrótce zaczął współtworzyć z Wagnerem flagową serię "Sędzia Dredd". Duet Grant/Wagner został dostrzeżony przez Amerykanów z DC Comics, którzy pod koniec lat 80. zaproponowali im pisanie scenariuszy do "Detective Comics" z Batmanem w roli głównej. Wagner szybko się zniechęcił i odpadł po pięciu numerach. Grant został z "Batmanem" i trafił w dziesiątkę - w 1989 r. stał się on wielkim hitem za sprawą filmu Tima Burtona z Michaelem Keatonem w roli tytułowej.