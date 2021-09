Agnieszka Kunikowska nowym Mistrzem Mowy Polskiej. "Miłość do języka zawdzięczam mamie"

– Moja mama była polonistką i to jej zawdzięczam miłość do języka. To ona podsuwała mi lektury, cierpliwie poprawiała moje błędy, pokazywała wzorce poprawności. Nie zdawałam sobie sprawy, że moje życie tak się potoczy, że ta miłość do polszczyzny, która zakiełkowała w dzieciństwie, w zawodowym życiu rozkwitnie - mówiła Kunikowska.