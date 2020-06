Podziękujmy za Agnieszkę Chylińską. Nikt tak jak ona nie pisze o rozstaniu

Aż by się chciało napisać "znowu to zrobiła". Do kupienia jest już nowa książka Agnieszki Chylińskiej. Artystka kolejny raz udowadnia, że jest królową empatii. Delikatnie szyje historię, w której pokazuje jak wygląda rzeczywistość dziecka, którego rodzice się rozstali.

Agnieszka Chylińska zaskakuje nową książką - "Dzielny Oczak" (East News)