71-latka skazana za zabicie męża. Dostała dożywocie

Nancy Crampton-Brophy to autorka tanich romansów ("Hell on the Earth", "The Wrong Lover", "The Wrong Hero" czy "The Wrong Cop"), która trafiła do aresztu pod zarzutem zamordowania własnego męża, z którym była w związku przez 26 lat. Daniel Brophy zginął w swojej szkole kulinarnej w czerwcu w 2018 r. i choć żona nie przyznaje się do zabójstwa, to wiele dowodów wskazuje właśnie na nią.