Pisarka, która pisała o tym, jak zabić męża, zabiła swojego męża. Co z wyrokiem?

Już teraz można przypuszczać, że za jakiś czas któraś z platform streamingowych zrobi film lub serial na podstawie tej historii. 71-letnia Nancy Crampton-Brophy z Portland - autorka tanich romansów takich jak "Hell on the Earth", "The Wrong Lover", "The Wrong Hero" czy "The Wrong Cop" - została oskarżona o zabicie męża. Daniel Brophy zginął w swojej szkole kulinarnej w czerwcu w 2018 r. Został zastrzelony. Główną podejrzaną była jego żona. Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały, jak przejeżdża obok szkoły w czasie zabójstwa Daniela.