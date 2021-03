5 książek o biznesie z 2020, które powinieneś przeczytać

Jak podejmować kluczowe decyzje?

Bez wątpienia sięgnąć warto po bestsellerową książkę braci Chip i Dan Heath "Decyduj! Jak podejmować lepsze decyzje w życiu i pracy" . Znajdziesz w niej opisy pouczających sytuacji: przykłady fatalnych w skutkach przejęć w świecie biznesu, sztuczki stosowane przez gwiazdy muzyczne czy rozwiązania problemów w sposób intuicyjny i szybki. W lekturze zawarto nieschematyczne strategie i praktyczne narzędzia ułatwiające lepiej podejmować decyzje, bo opierając się na bogatej literaturze, bracia Heath proponują czteroetapowy proces, który pomaga pokonać problemy związane z podejmowaniem decyzji. Jaki on wygląda? Przeczytaj sam.

Jaki powinien być skuteczny lider?

Dobry szef powinien odznaczać się nie tylko skutecznym podejmowaniem decyzji, ale także cechami przywódczymi. Jednak bycie liderem wcale nie jest takie łatwe. Osoby, które szukają sposobu na to, aby ich zespół był prowadzony "lepiej" i "mądrzej", a także te, które myślą o rozwoju swoich kompetencji liderskich powinny zacząć od przeczytania książki "Leadershift. Przemiana przywództwa, czyli 11 kroków, które musi przejść każdy lider" . Warto wiedzieć, że skuteczny lider musi się nieustannie zmieniać, bo nieustannie zmienia się świat. W publikacji zamieszczono cenne wskazówki, które są zarówno innowacyjne, jak i dopasowane w czasie. Warto się z nimi zapoznać, bo dzięki nim można wprowadzić korzystne zmiany w zarządzaniu.

Jak stworzyć zespół, który osiągnie postawione cele?

Zarządzać trzeba kimś. Powinno się więc zbudować zespół stworzony z pracowników, ale najlepiej tych lojalnych i oddanych. Jednak jak poradzić sobie z niedoborem kadry? Jak przyciągnąć do siebie najbardziej utalentowanych ludzi? Jak zatrzymać w firmie najlepszych? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w książce Marka Millera "Przyciąganie talentów. Jak znaleźć, zatrudnić i zatrzymać najlepszych" . Zawarty w niej przepis na stworzenie "magnesu na talenty" powstał w wyniku badań i obserwacji przeprowadzonych wśród tysięcy osób z różnych branż i grup demograficznych. Autor pomaga w wyborze pracowników, których potencjał pozwoli na osiąganie postawionych celów.

Odpowiednia strategia kluczem do sukcesu?

Sukces firmy zawdzięczamy także właściwie dobranej strategii. Z całą pewnością codziennie stykasz się z wieloma sytuacjami wymagającymi od Ciebie kluczowego działania. Zawsze możesz jakoś iść do przodu, ale pamiętaj, że możesz dowiedzieć się, jak identyfikować, a wręcz przewidywać takie sytuacje oraz jak wówczas działać. Osiągnąć to pomoże książka "Sztuka strategii. Teoria gier w biznesie" światowych ekspertów w teorii gier - Avinash K. Dixita i Barry J. Nalebuffiego. Na 496 stronach radzą oni jak z powodzeniem stosować sztukę: przechytrzenia przeciwnika, rozpoznania prawdziwych intencji innych, przewidywania tego, jak postąpią inni, by wybrać właściwe działania, aż w końcu - sztukę współpracy z innymi, nawet gdy ich pobudki są czysto egoistyczne. Zawarte rady zilustrowane zostały w książce wieloma pojęciami oraz mnóstwem historii i przykładów.