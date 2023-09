"Żyletkę noszę zawsze przy sobie": O depresji wśród dzieci bez tabu. Tę książkę powinien poznać każdy rodzic

Nieleczona z wielu przyczyn. Braku wiedzy, braku czujności, braku narzadi czy wreszcie – niedostatkach w doraźnej i długotrwałej pomocy. Wymieniać można by długo. Tymczasem problem się pogłębia, bo jak donosi Rzeczpospolita: "W kolejce do psychiatry dziecko poczeka nawet siedem lat. W Polsce jest zaledwie 555 dziecięcych psychiatrów. By się do nich dostać na NFZ, trzeba czekać w kolejce nawet kilka lat. W tym czasie niektóre dzieci zdążą już dorosnąć lub umrzeć."