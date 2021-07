Żyła tym miesiącami. W końcu nie zostawiła miejsca na domysły

Rozentuzjazmowana pracą nad nowym projektem Justyna Żyła co rusz serwowała swoim fanom zdawkowe informacje, podsycając ich ciekawość. "Coś" ujrzało już światło dzienne i wbrew przypuszczeniom niektórych internautów, nie jest to nowe dziecko celebrytki. Co najwyżej można tak o nim mówić w przenośni. Była żona Piotra Żyły napisała i opublikowała książę w formie e-booka.