Życie z nim nie było komedią. Znany aktor wielokrotnie zdradził żonę

– To, że byłam dosyć oziębła, prowokowało Janka do zaspokajania pewnych potrzeb poza domem. Jak w końcu pojęłam, że dla mnie nie zrezygnuje z innych kobiet, byłam w rozpaczy. Z czasem udało mi się do tego przywyknąć, ale odmówiłam mu na zawsze relacji fizycznej. Kochać go jednak nie przestałam nigdy – zdobyła się na osobiste wyznanie w książce o znaczącym tytule "Byłam wierna sobie".