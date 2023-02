"Życie patyczaków ubranych w czarne rurki". Wstrząsające kulisy modelingu

Już na samym początku fotograf zapytał, czy wzięłam bikini, bo przecież prosił o to agencję. Zaprotestowałam, na nic takiego się nie zgadzałam. Po dwóch godzinach pozowania on mówi: "Zdejmij stanik, włóż marynarkę". Zrobiło się bardzo nieprzyjemnie. Zaczęłam mu tłumaczyć, że umawialiśmy się, że nie chcę nagości i nie czuję się z tym dobrze. On na to poirytowany: "Jesteś modelką!". To jest bardzo typowy sposób wywoływania w dziewczynie poczucia, że jest nieprofesjonalna. Wstydzisz się? Nie chcesz pozować w sposób, który ci nie odpowiada? No, kochana, ale ty jesteś modelką. Co ma oznaczać, że jeśli nie chcesz tego zrobić, to się nie nadajesz.