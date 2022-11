"Życie patyczaków ubranych w czarne rurki" fragmenty książki o wstrząsających kulisach modelingu

Byłam przerażona. Pozowałam mu kilka godzin, był już wieczór, chciałam już wyjść. Powiedziałam, że chcę wrócić do domu, bo jestem głodna, on na to, że może mi coś zrobić. Ja, że chciałabym też już zmyć makijaż, on, że mogę u niego. Kiedy w końcu wyszłam, koniecznie chciał mnie odprowadzić do metra. Szliśmy pustą drogą, żadnych ludzi, serce mi waliło, rozglądałam się, czy mogłabym gdzieś uciec albo szukać pomocy. Na szczęście zobaczyłam jakiś sklep. Powiedziałam, że muszę do niego wejść, ale on chciał iść ze mną. Zaprotestowałam, że to nie ma sensu, bo ja bardzo długo robię zakupy, czytam wszystkie etykiety i to trwa wieczność. W końcu odszedł.