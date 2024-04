Życie "najciekawszego człowieka na świecie". Został pogrzebany żywcem pod śniegiem

W końcu mu się udało. Próbował się podnieść, ale upadł, nie zdawał sobie bowiem nawet sprawy, że jest bardzo osłabiony i stracił czucie w odmrożonej stopie. Na szczęście psy – poza zdrajcą Albertim – zostały w pobliżu, więc doczołgał się do nich, by przygotować sanki do drogi. Był jednak za słaby, by je postawić na płozach, więc odciął uprząż. Mógł tylko chwycić lejce i mieć nadzieję, że psy zaciągną go do obozu.